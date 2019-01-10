Появилась информация о третьем сезоне сериала «Легион»

Лос-Анджелес, США, , 12:37 — REGNUM В третьем сезоне сериала «Легион», который показывает телеканал FX появится актриса и модель Лорен Тсай, которую зрители могли видеть в сериале Netflix «Дом с террасой: Алоха» (Terrace House: Aloha State). Об этом 9 января сообщил портал Screen Rant.

В продолжении популярного шоу она исполнит роль молодого мутанта, имеющего прозвище Switch (которое можно перевести как «Переключатель»). Сообщается, что персонаж Тсай сыграет ключевую роль в планах Дэвида. Ожидается, что третий сезон сериала его поклонники смогут увидеть в 2019 году.

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Напомним, первый сезон сериала «Легион» вышел в феврале 2017 года. Он быстро набрал популярность, благодаря ярким визуальным эффектам, уникальному стилю и нелинейно выстроенному провокационному повествованию. Главную роль в шоу исполняет актер Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»).

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