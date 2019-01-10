В сети появился трейлер фильма о серии терактов в Мумбаи

Мумбаи, Индия, , 13:25 — REGNUM В сети появился трейлер фильма «Катарсис» (Hotel Mumbai), рассказывающий о серии терактов в Мумбаи в 2008 году. Результат совместного производства кинокомпаний Bleecker Street и ShivHans Pictures покажут в российских кинотеатрах в мае 2019 года.

В основе сюжета лежит история захвата террористами отеля «Тадж Махал». Четверо боевиков в течение нескольких дней взяли под контроль здание гостиницы, за это время убив несколько десятков постояльцев, сотрудников отеля, а также членов силовых структур. В результате все четверо были ликвидированы.

Режиссером фильма выступил Энтони Марас. Главные роли исполнили Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади, Дев Пател и другие. Мировая премьера картины состоялась еще в июле прошлого года на кинофестивале в Торонто.

Изначально за производство фильма о терактах в Мумбаи взялась The Weinstein Company, однако после обвинений в адрес Харви Вайнштейна и последующего банкротства студии права на «Катарсис» выкупили Bleecker Street и ShivHans Pictures.

Напомним, 26−29 ноября 2008 года в Мумбаи произошла серия терактов, организованная четырьмя группировками террористов из Карачи. Одна группа открыла беспорядочную стрельбу в здании вокзала Виктория, две другие захватили заложников в гостиницах «Тадж-Махал» и «Оберой», четвёртая атаковала полицейский участок. Всего было зафиксировано семь нападений. В результате погибли 166 мирных жителей и сотрудников силовых структур.

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