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Кевин Харт подтвердил отказ от роли ведущего «Оскара-2019»

Культура

Вручение кинопремии может вовсе пройти без ведущего

Вашингтон, 10 января 2019, 11:15 — REGNUM  Комедийный актер Кевин Харт подтвердил, что не намерен участвовать в церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году. Об этом он заявил в эфире программы «Доброе утро, Америка» на канале ABC.

Актер подчеркнул, что в этом году не будет вручать награды Американской академии киноискусств. Отказ Харт объяснил нехваткой времени для подготовки к шоу, которое состоится в феврале.

«Я хочу, чтобы все знали, что я покончил с этим», — сказал Харт ведущему Майклу Страхану и добавил, что это его личный выбор.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения «Оскара» на фоне скандала с его высказываниями в адрес сексуальных меньшинств, всплывшими в соцсетях. Сообщалось также, что организаторы церемонии могут вовсе отказаться от основного ведущего, который присутствовал на шоу на протяжении последних 30 лет.

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Премия «Оскар»
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