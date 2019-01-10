Немецкая семья представит публике малоизвестную работу Леонардо да Винчи

Рим, , 11:28 — REGNUM В этом году, когда Италия будет отмечать 500-летие со дня смерти ученого и художника Леонардо да Винчи, публике будет представлена малоизвестная картина, авторство которой приписывается великому живописцу. Об этом заявил президент Национального комитета по оценке исторического, культурного и экологического наследия Италии Сильвано Винчети, пишет газета ABC.

Картина «Дама в мехах» с 1975 года принадлежит немецкой семье еврейского происхождения и хранится в сейфе одного из швейцарских банков. За свою историю картина сменила множество владельцев и периодически исчезала из поля зрения общественности. Теперь хозяин готов продемонстрировать ее на выставке.

Существуют некоторые сомнения в авторстве этой работы, изображающей девушку с меховой накидкой на фоне пейзажа, в чертах и выражения лица которой можно обнаружить сходство со знаменитой «Джокондой». Сильвано Винчети ссылается на анализ итальянских и немецких экспертов 20-х годов XX века, установивших подлинность картины.

«Согласно исторической реконструкции, очень вероятно, что эта работа была выполнена Леонардо во время его миланского периода, между 1495 и 1499 годами, когда он находился на службе у Людовико Сфорцы», — сказал он.

В 2018 году российский интернет всколыхнула новость, что эта картина под названием «Молодая девушка в мехах» выставлена на продажу на сайте Avito гражданином России за 5 млрд рублей. Специалисты назвали это объявление фейком.