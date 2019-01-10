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Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко завершает цикл романов о «Дозорах»

Культура

Седьмая часть саги окончательно поставит точку в борьбе темных и светлых сил

Москва, 10 января 2019, 11:03 — REGNUM  Один из самых популярных писателей-фантастов России Сергей Лукьяненко заявил, что седьмая часть цикла «Дозоров» станет последней. По утверждению «Известий», литератор нашел эффектный конец саги и борьбе добра и зла, темных и светлых сил, альтруистов и эгоистов, который позволит «закрыть тему». По нашумевшим в свое время романам были сняты блокбастеры «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Так как приступить к написанию седьмой части писатель обещает только весной — сейчас его творческие усилия отданы саге о зомби — то ожидать выхода в свет нового произведения стоит только или в самом конце этого года, или уже в 2020-м.

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Культурная хроника
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