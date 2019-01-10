В Музее Москвы проходит фотовыставка «Вечерняя Москва»

Москва, , 10:22 — REGNUM До 20 марта в залах Музея Москвы будет проходить выставка работ столичных фотохудожников «Вечерняя Москва». Сами организаторы не смогли определить жанр экспозиции: в релизе указано, что это «выставка-фантазия, историческая, краеведческая, культурологическая и художественная одновременно». Куратор выставки Ирина Карпачева считает, что впервые город представлен в самое любимое для москвичей время — вечером. «Это время отдыха, когда работа уже закончена, и человек может посвятить время самому себе и своим близким. Это время романтических свиданий и встреч с любимыми людьми, музыкой, долгожданной книгой, хорошими спектаклями и фильмами. Наша выставка — это своеобразная фантазия на тему московского вечера, попытка «остановить мгновение» и оглянуться вокруг» — отмечает Ирина Карпычева.

На выставке можно увидеть романтические черно-белые фото 1950−70 годов и современные «зарисовки» праздничной столицы, шумные улицы и тихие укромные уголки, семейные чаепитии и первые свидания, совместный просмотр КВН в коммуналке и новогоднюю Москву 1980-х. И даже отдельный взгляд фотохудожника на знаменитые московские окна с их негасимым светом.