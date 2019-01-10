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В Астане назвали дату открытия выставки картин Дали, Пикассо и Ренуара

Культура

В главном музее страны планируется также выставить картины казахстанских художников

Астана, 10 января 2019, 10:27 — REGNUM  В Национальном музее Казахстана 15 января откроется выставка, на которой представят работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Пьера-Огюста Ренуара, Альбрехта Дюрера и других художников, сообщили 10 января в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

В главном музее страны планируется также выставить картины казахстанских художников Абылхана Кастеева, Орала Тансыкбаева, Жанатая Шарденова и других живописцев.

Отметим, в 2018 году Национальный музей Казахстана посетили 199 356 человек. За год в музее было проведено около 60 выставок. Самыми популярными стали залы этнографии и независимого Казахстана.

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Художественные выставки
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