Москва, , 09:45 — REGNUM В Малом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского проходит фестиваль камерной музыки «Возвращение». Этот необычный музыкальный форум, организованный скрипачом Романом Минцем и гобоистом Дмитрием Булгаковым, стал, по мнению критиков, заметным явлением в культурной жизни столицы и привлек внимание публики. Всего большая группа привлеченных исполнителей дает по традиции четыре концерта, каждый из которых является эксклюзивным в своем роде. Так сегодня, 10 января, пройдет представление «Ремейки». По утверждению организаторов, речь идет не просто об исполнении оригинала, или даже его транскрипции, а совершенно новом прочтении материла, по сути, новом произведении. Прозвучат сочинения Леонида Десятникова, Иоганна Себастьяна Баха, Игоря Стравинского, Бенджамина Бриттена, Франца Шуберта, Генри Перселла и других. А ранее, 8 января, состоялся удивительный и оригинальный концерт «Дилетанты», на котором были впервые исполнены опусы многих музыкально одаренных государственных и религиозных деятелей — Папы Римского Льва IX, Тибо IV Шампанского, Александра Грибоедова, Александра Бородина, Георгия Катуара, Чарльза Спенсера Чаплина, и даже короля Ричарда I Львиное Сердце.

12 января на сцене Малого зала консерватории состоится концерт «Нео». В программе: Брайан Фернихоу, Вольфганг Рим, Богуслав Мартину, Астор Пьяццолла, Марьян Мозетич, Золтан Кодай, Пауль Хиндемит.

Завершит фестиваль 14 января «Концерт по заявкам».