Paramount приостановила проект четвертой части фильма «Звездный путь»

Лос-Анджелес, США, , 08:01 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures приостановила работы над проектом четвертого фильма франшизы «Звездный путь», которая началась с картины режиссера Джеффри Джейкоба Абрамса, вышедшей в 2009 году. Об этом 9 января сообщил портал Space.

По имеющейся информации, новую картину должна была снимать режиссер С. Дж. Кларксон («Тост», «Любовницы»), которая будет руководит съемками предстоящего приквела сериала «Игра престолов». Стоит отметить, что у кинокомпании сейчас есть ещё один проект фильма «Звездный путь», над созданием которого будет работать известный режиссер и продюсер Квентин Тарантино.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что актеры Крис Хемсфорт и Крис Пайн отказались сниматься в четвертой части «Звездного пути» из-за того, что Paramount решила урезать бюджет картины. Последний (третий по счету) фильм обновленной франшизы «Стартрек: Бесконечность» вышел на большие экраны в 2016 году.

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