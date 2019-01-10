Четверг, 10 Января 2019 года
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Верховный суд Украины одобрил декоммунизацию в Запорожье

Культура

В области переименовали улицы Ватутина, Панфиловцев и другие

Верховный суд Украины одобрил декоммунизацию в Запорожье
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Декоммунизация

Запорожье, Украина, 10 января 2019, 00:04 — REGNUM  Действия областной администрации Запорожья по переименованию объектов топонимики в рамках декоммунизации являются законными по решению Верховного суда Украины, сообщает 9 января «112 Украина».

Согласно сообщению, местный активист Андрей Иванов подал в суд на действия Запорожской обладминистрации, которая декоммунизировала восемь объектов в области. Под декоммунизацию попали улица Панфиловцев, улица полководца Красной Армии Петра Гудыменко, улица советского генерала Николая Ватутина и другие объекты.

Напомним, закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году по предложению главного пропагандиста бандеровской идеологии в стране, главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Таким образом киевский режим пытается стереть из сознания народа память об СССР и русской культуре, заменив ее суррогатным украинством и фашистской идеологией Степана Бандеры.

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Закон о декоммунизации на Украине
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