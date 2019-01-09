На ремонт костромских домов культуры потрачено более 52 млн рублей

Кострома, , 20:38 — REGNUM В 2018 году в Костромской области отремонтировали 231 объект культуры, сообщает пресс-служба губернатора области. На данные цели было потрачено 52,6 миллионов рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Это на 20% больше, чем в 2017 году.

Как отмечают в пресс-службе, на объектах были заменены кровли, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, проведены косметические ремонты помещений и фасадов и работы по обеспечению пожарной безопасности.

Так, в 13 сельских клубах и домах культуры в Островском, Антроповском, Вохомском, Галичском, Костромском, Нерехтском, Кадыйском, Макарьевском и Поназыревском районах отремонтировали кровлю, фойе, залы и общественные зоны

В Доме культуры в селе Гнездниково Солигаличского района провели реконструкцию здания на 5,1 миллионов рублей, из них 3,9 миллиона были направлены из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали построить новый дом культуры на 150 мест в селе Минское Костромского района.

На строительство здания будет потрачено около 23,5 миллионов рублей: 19 миллионов из федерального бюджета и около 4,5 миллиона из областного и местного бюджетов.

Строительство планируется завершить к концу текущего года, а открытие провести в 2019 году.