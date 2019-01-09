Ярославский епископ стал митрополитом Волгоградским

Ярославль, , 16:34 — REGNUM Бывший епископ Переславский и Угличский Феодор (Казанов) стал митрополитом Волгоградским и Камышенским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

28 декабря 2018 года синод Русской православной церкви назначил епископа Феодора главой Волгоградской митрополии, а 3 января он был возведен в сан митрополита патриархом Кириллом в Успенском соборе Московского Кремля.

На место Феодора в Ярославскую митрополию назначен бывший викарий Волгоградской епархии, епископ Городищенский Феоктист (Игумнов). Таким образом ярославский и волгоградский епископы фактически поменялись местами, при этом ярославский епископ получил значительное повышение. Феодор стал митрополитом, минуя сан архиепископа.

Владыке Феодору 45 лет. Епископом он стал совсем недавно — в 2015 году. До этого он был настоятелем Кирилло-Афанасьевского монастыря в Ярославле. Ярославцам он известен еще и как келейник архиепископа Михея — одного из самых почитаемых правящих архиереев последних лет.

Новый епископ Переславский и Угличский Феоктист в Волгограде служил недолго — с лета 2018 года. До этого он был настоятелем храма в московском Митино, а также заместителем председателя издательского совета Русской православной церкви. Этот орган не только курирует издание всей печатной продукции РПЦ, но и «согласовывает» книги, которые могут продаваться в православных храмах. Епископу Феоктисту 41 год. Ожидалось, что именно он и станет волгоградским митрополитом, вместо ушедшего на покой митрополита Германа.