Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Оксана Якименко

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача CXIV, где мы на удивление укладываемся в четверть часа интереснейшей беседы о жизни переводчика. В гостях заядлая хунгаристка и представитель редкой касты судебных переводчиков — Оксана Якименко. Которая перевела ещё множество романов и воспитала не меньшее количество прекрасных учеников. Кот на фотографии говорит на пяти языках, включая редчайшие мышиные диалекты.

P.S. Кота зовут Йося.

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