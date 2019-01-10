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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Оксана Якименко

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Оксана Якименко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 10 января 2019, 08:30 — REGNUM  

Передача CXIV, где мы на удивление укладываемся в четверть часа интереснейшей беседы о жизни переводчика. В гостях заядлая хунгаристка и представитель редкой касты судебных переводчиков — Оксана Якименко. Которая перевела ещё множество романов и воспитала не меньшее количество прекрасных учеников. Кот на фотографии говорит на пяти языках, включая редчайшие мышиные диалекты.

P.S. Кота зовут Йося.

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Оксана Якименко
Иллюстрация: Личный архив Оксаны Якименко
Оксана Якименко

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Пётр Разумов

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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