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Видео: оркестр британской Королевской гвардии сыграл «Богемскую рапсодию»

Культура

Это произошло в тот день, когда когда актер Рами Малек получил премию «Золотой глобус» за роль Фредди Меркьюри

Лондон, 9 января 2019, 15:34 — REGNUM  В сеть выложили видео, в котором оркестр Королевской гвардии Великобритании исполнил композицию «Богемская рапсодия» группы Queen. Ролик был опубликован 8 января на YouTube-канале James Rundle.

Владелец канала отметил, что Фредди Меркьюри наверняка был бы горд, если бы увидел, что оркестр исполняет эту композицию в тот день, когда актер Рами Малек получил премию «Золотой глобус» за роль культового музыканта в байопике «Богемская рапсодия».

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Напомним, 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла 6 января 2018 года. «Богемская рапсодия» выиграла в номинации «Лучший драматический фильм». При этом в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» первое место досталось ленте «Зеленая книга» режиссера Питер Фаррелли, главные роли в которой исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.

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