Актриса Скарлетт Йоханссон устала «бороться» с порносайтами

Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Актрисе Скарлетт Йоханссон надоели попытки жаловаться на порносайты, которые используют в фильмах ее лицо: по мнению Йоханссон, интернет «почти анархичен», сообщает The Washington Post.

Лицо актрисы появляется в десятках видео, которые были созданы с использованием бесплатного программного обеспечения. Одно видео, описываемое как фейковое, тем не менее на одном сайте получило более полутора миллиона просмотров.

«Ничто не может помешать кому-то вырезать и наклеить мою фотографию … и картинка получается невероятно реалистична, — сказала актриса Washington Post. — Факт, однако, что усилия уберечь себя от интернета и распущенности — это вообще безнадежное дело».

Как сообщало ИА REGNUM, в новом фильме актриса сыграет известного в США сутенёра-трансгендера. Скарлетт Йоханссон признана самой оплачиваемой актрисой 2018 года: за год она заработала $40,5 млн.