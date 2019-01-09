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Ролью Элтона Джона Эджертон рассчитывает «удивить гей-сообщество»

Культура

Играя в фильме Rocketman, Эджертон «влюбился в каждую секунду»

Ролью Элтона Джона Эджертон рассчитывает «удивить гей-сообщество»
Fuzheado
Тэрон Эджертон

Лондон, 9 января 2019, 15:20 — REGNUM  Валлийский актер и певец британского происхождения Тэрон Эджертон, который играет Элтона Джона в фильме «Человек-ракета», в восторге от своего гей-амплуа, сообщает 9 января AMNA.

29-летний Эджертон недавно обсуждал этот фильм и заявил MTV, что он «обожал каждую секунду» съемок эротической сцены с актером Ричардом Мэдденом»:

«Я чувствую, что фильм, который мы снимаем, — это празднование всего, что представляет собой Элтон Джон, и его сексуальность также является частью этого. Я думаю, что гомосексуальное сообщество будет достаточно удивлено тем, насколько я чувствовал себя геем. Я влюбился в каждую секунду».

Ожидается, что фильм выйдет уже в мае. Rocketman показывает Элтона Джона во время его подъема в 1970-х, в годы, когда его менеджером и любовником был Джон Рид (в исполнении Мэддена). Как сообщало ИА REGNUM, будущий фильм не будет биографической картиной в привычном понимании, Эджертон описал его как «фантастический мюзикл».

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