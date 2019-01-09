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Линдси Лохан отказалась сравнивать себя с Владимиром Путиным

Культура

Ранее актриса заявила, что она «включит Путина», если её партнер по бизнесу позволит себе быть эмоциональным

Лос-Анджелес, США, 9 января 2019, 14:40 — REGNUM  Известная актриса Линдси Лохан, недавно сравнившая себя с «бесчувственным» президентом России Владимиром Путиным, заявила в интервью журналисту, что, возможно, это сравнение было натяжкой. Об этом 8 января сообщило издание The Hollywood Reporter.

Ранее Лохан во время беседы с коллегой и партнером по бизнесу Паносом Спентосом сказала: «Как только ты включишь эмоции, я включу Путина», тем самым дав понять партнеру, что она ждет от него не эмоционального отношения к их совместному проекту, а холодной головы. Актриса тогда добавила, что у неё «нет эмоций, когда дело доходит до денег и бизнеса».

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Напомним, Линдси Лохан и Панос Спентос анонсировали новое шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан», которое будет показывать телеканал MTV. Согласно их обещаниям сериал покажет «закулисный взгляд» на то, как управляется империя клубов Лохан.

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