В Дагестане открылась выставка изделий мастеров народных промыслов

Махачкала, , 14:14 — REGNUM В столице Дагестана — Махачкале — открылась выставка изделий мастеров народных художественных промыслов, экспозиция находится в фойе Исторического парка, передает 9 января Общественное телевидение России.

На выставке представлены работы кубачинских, унсукульских и болхарских ремесленников. Хрустальные и серебряные вазы, керамические кувшины, знаменитые табасаранские шерстяные ковры ручной работы, а также уникальные ювелирные украшения: резные браслеты и массивные перстни, — всё это можно не только увидеть, но и купить.

«Люди приезжие, им интересны изделия кубачинских мастеров ювелирные изделия. И унсукульских мастеров. Здесь у нас представлены книги Расула Гамзатова. В первую очередь, они их берут, — рассказала организатор выставки Фатима Гусейнова, — Ножи кизлярского завода — качественная продукция. Конечно же, пользуется спросом: они о Кизляре знают все, о кизлярских ножах. Очень красиво! Нравится! Конечно нравится!»

Изначально экспозицию открывали только на новогодние праздники, но, по словам организаторов, посетителей много, поэтому выставка продолжит работать на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве прошла выставка «Ладья. Зимняя сказка — 2018». Масштабная экспозиция была размещена на площади в 20 тысяч квадратных метров, на ней представили свои изделия более 1,5 тысячи экспонентов — знаменитые художественные промыслы, народные умельцы из всех регионов страны.

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