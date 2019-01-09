Звезда «Теории большого взрыва» предложила выпустить перезагрузку шоу

Лос-Анджелес, США, , 13:15 — REGNUM Актриса Кейли Куоко в интервью журналистам сообщила, что она не хочет прощаться с сериалом «Теория большого взрыва» и надеется вернуться к роли, которую она исполняла на протяжении последних 12 лет. Об этом 8 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1082836603469471744

Актриса, известная своей откровенностью, заявила, что она могла бы вернуться к своей роли в перезагрузке шоу, которую она предлагает выпустить в 2020 году. «Все делают перезагрузки. Мы могли бы сделать то же самое, например, через год. Для меня это не проблема», — сказала Куоко.

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Напомним, сейчас телеканал CBS показывает заключительный (двенадцатый) сезон сериала «Теория большого взрыва». Ранее СМИ сообщили: причиной закрытия шоу стало то, что актер Джим Парсонс, исполняющий роль Шелдона Купера, решил отказаться от дальнейшего участия в проекте.

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