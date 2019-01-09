В Москве будет исполнен Концерт для голограммы с оркестром №1

Москва, , 13:01 — REGNUM 17 января в музее «Центр искусств. Москва» состоится представление проекта «Концерт для голограммы с оркестром №1». Как отмечается в релизе, это будет первое в России масштабное шоу, где объединятся высокое искусство балета, современные технологии и живой симфонический оркестр. В голографическом виде московский зритель увидит известные номера из классических балетов в исполнении солисток Большого театра Екатерины Шипулиной и Ольги Смирновой. Сопровождать это действо будет Первый Симфонический Оркестр под управлением дирижера и композитора Сергея Желудкова, создавшего цикл произведений специально для голографического контента.