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В Москве будет исполнен Концерт для голограммы с оркестром №1

Культура

Он объединит балет, живую музыку и последние технологии

Москва, 9 января 2019, 13:01 — REGNUM  17 января в музее «Центр искусств. Москва» состоится представление проекта «Концерт для голограммы с оркестром №1». Как отмечается в релизе, это будет первое в России масштабное шоу, где объединятся высокое искусство балета, современные технологии и живой симфонический оркестр. В голографическом виде московский зритель увидит известные номера из классических балетов в исполнении солисток Большого театра Екатерины Шипулиной и Ольги Смирновой. Сопровождать это действо будет Первый Симфонический Оркестр под управлением дирижера и композитора Сергея Желудкова, создавшего цикл произведений специально для голографического контента.

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Культурная хроника
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