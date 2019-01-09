Среда, 9 Января 2019 года
12:45:10 МСК

В Большом театре в Москве начинаются гастроли Национальной оперы «Эстония»

Культура

Среди новых постановок – балет Томаса Эдура на музыку Тауно Айнтса «Модильяни – прокоятый художник»

Москва, 9 января 2019, 12:44 — REGNUM  9 января в Большом театре в Москве начинается гастроли Национальной оперы «Эстония». Коллектив из Таллина посетит российскую столицу после 28-летнего перерыва. В первый день на исторической сцене будет показан балет «Белоснежка и 7 гномов» на музыку Тибора Кочака в постановке Дьюлы Харангозо. Также взыскательная московская публика познакомится с балетом «Модильяни — проклятый художник» на музыку Тауно Айнтса в постановке арт-директора балетной труппы театра Тоомаса Эдура, и прочтением труппы классической оперы Джакомо Пучини «Тоска».

Завершатся гастроли 12 января Гала-концертом солистов Национальной оперы «Эстония» и оперной труппы Большого театра.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить