В Большом театре в Москве начинаются гастроли Национальной оперы «Эстония»

Москва, , 12:44 — REGNUM 9 января в Большом театре в Москве начинается гастроли Национальной оперы «Эстония». Коллектив из Таллина посетит российскую столицу после 28-летнего перерыва. В первый день на исторической сцене будет показан балет «Белоснежка и 7 гномов» на музыку Тибора Кочака в постановке Дьюлы Харангозо. Также взыскательная московская публика познакомится с балетом «Модильяни — проклятый художник» на музыку Тауно Айнтса в постановке арт-директора балетной труппы театра Тоомаса Эдура, и прочтением труппы классической оперы Джакомо Пучини «Тоска».

Завершатся гастроли 12 января Гала-концертом солистов Национальной оперы «Эстония» и оперной труппы Большого театра.