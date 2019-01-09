Театрально-образовательный комплекс в Приморье – это крайне важно: эксперт

Владивосток, , 12:46 — REGNUM Театральная общественность Приморского края считает крайне важным для региона решение главы государства Владимира Путина о создании во Владивостоке музейного и театрально-образовательного комплекса. При этом обращают внимание и на то, что необходимо сохранить и те учреждения культуры и искусства, которые действуют в регионе на протяжении многих лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Чрезвычайно важный поступок совершает наш президент! Поздний, конечно, потому, что о необходимости создания такого комплекса говорят-то давно. Но — страна большая, хорошо, что решение принято. Как говорится — лучше поздно, чем никогда. Есть конечно, и будут ещё, разные мнения по его специфике, по наполнению. Но в новом театрально-образовательном комплексе театральное образование будут давать максимально полно. Не только актерский факультет, но и постановочный, это то, в чём отчаянно нуждается не только приморский, но и вообще дальневосточный театр. Это и подготовка бутафоров, реквизиторов, вообще полный комплекс театральных специалистов. Это великое дело! Я бы хотел обратить внимание также на то, что во Владивостоке уже есть и прекрасные музеи, и прекрасные театры. Создавая новое, необходимо сохранять то, что у нас уже есть. И тогда всё будет просто прекрасно», — поделился мнением художественный руководитель театра им. Горького во Владивостоке, депутат Законодательного собрания Приморского края Ефим Звеняцкий.

Накануне президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросу создания во Владивостоке и ещё нескольких российских городах культурно-образовательных и музейных комплексов.

В столице Приморского края будут созданы высшая школа музыкального и театрального искусства, музейный и театрально-образовательный комплексы, образовательный центр на острове Русский.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года во Владивостоке анонсировали начало всероссийского Театрального марафона. Марафон начнётся во второй декаде января 2019 года на приморской сцене Мариинского театра.