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В Екатеринбурге проходит фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

Культура

В нем принимают участие 19 команд

Екатеринбург, 9 января 2019, 12:03 — REGNUM  В Екатеринбурге проходит фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». В тринадцатом смотре свои работы представляют 19 команд из Санкт-Петербурга, Твери, Перми, Соликамска, Нарьян-Мара, Екатеринбурга и Московской области. Об этом сообщает портал «Ривизор».

Тема художественного форума, расположившегося на площади Храма на Крови и являющегося одним из самых крупных в России, традиционна — «Праздник Рождества Христова». Фестиваль. Поэтому большинство работ посвящено истории православия или библейским сюжетам. Так мастер из Перми Наталья Болобородова посвятила скульптуру первому патриарху Московскому Иову. А участник из Нижнего Тагила Андрей Барахвостов создал масштабную фигуру ангела.

Впрочем, здесь можно встретить и светских, и житейских, и даже литературных героев. Художники из Твери Владимир Акимкин и Леонид Григорьев создали композицию «Басня — зеркало кривой жизни», в основе которой известные персонажи Ивана Крылова.

Как и полагается на фестивале, по его завершению будут объявлены победители. Кроме конкурсной комиссии, своих лауреатов определит Екатеринбургская митрополия, а также многочисленные зрители.

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Культурная хроника
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