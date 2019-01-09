Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM В Екатеринбурге проходит фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». В тринадцатом смотре свои работы представляют 19 команд из Санкт-Петербурга, Твери, Перми, Соликамска, Нарьян-Мара, Екатеринбурга и Московской области. Об этом сообщает портал «Ривизор».

Тема художественного форума, расположившегося на площади Храма на Крови и являющегося одним из самых крупных в России, традиционна — «Праздник Рождества Христова». Фестиваль. Поэтому большинство работ посвящено истории православия или библейским сюжетам. Так мастер из Перми Наталья Болобородова посвятила скульптуру первому патриарху Московскому Иову. А участник из Нижнего Тагила Андрей Барахвостов создал масштабную фигуру ангела.

Впрочем, здесь можно встретить и светских, и житейских, и даже литературных героев. Художники из Твери Владимир Акимкин и Леонид Григорьев создали композицию «Басня — зеркало кривой жизни», в основе которой известные персонажи Ивана Крылова.

Как и полагается на фестивале, по его завершению будут объявлены победители. Кроме конкурсной комиссии, своих лауреатов определит Екатеринбургская митрополия, а также многочисленные зрители.