Мнение: культурные и музейные комплексы возрождают национальную идею России

Севастополь, , 11:06 — REGNUM Новые культурно-образовательные комплексы в Севастополе и в других регионах страны станут точками возрождения национальной идеи России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец.

«Сомнений в том, что такой комплекс необходим не только в Севастополе, но и в других городах страны, никаких нет. Мы в своё время упустили вопрос формирования национальной идеи, поэтому далеко не все наши граждане сегодня гордятся своей родиной, Россией. Это очень важное и нужное дело, и я очень рад, что такие проекты у нас реализуются», — отметил специалист.

При этом он напомнил о проблеме других объектов культурного наследия Севастополя, многие из которых по ряду причин долгое время остаются бесхозными.

«У нас свыше двух с половиной тысяч объектов культурного наследия, у которых до сих пор нет балансодержателя. И этот вопрос необходимо срочно решать», — подчеркнул Григорий Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января глава государства Владимир Путин провёл совещание по вопросам создания новых культурно-образовательных и музейных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово. В частности, на мысе Хрустальном в Севастополе планируют построить новое культурно-общественное пространство с музейно-мемориальным комплексом защитникам города в 1941—1942 годах, парком, киноконцертным комплексом, театром оперы и балета, школой искусств и музеем. Подрядчиком проекта является компания «Стройгазмонтаж».

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