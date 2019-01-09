Фильм «Полицейский с Рублевки» бьет рекорды российского проката

Москва, , 10:55 — REGNUM Полнометражный фильм Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», созданный по мотивам популярного сериала телеканала ТНТ, стал рекордсменом по сборам среди отечественных комедий за всю историю — за довольно короткий срок — с 20 декабря по 8 января — к кассы кинотеатров поступило более 1,4 миллиарда рублей. Картина уже обогнала лидера проката «Елки 3». При этом специалисты уверены, что до конца показа хит с общей сложности соберет 1,7 миллиарда рублей. Столь значимый успех, по мнению кинокритиков, достигнут не только благодаря занимательному сюжету и участию одного из самых раскрученных актеров российского кинематографа последнего времени Александра Петрова, но и удачным выбором времени демонстрации картины — новогодние праздники, и отсутствием в это время на экранах голливудских фэнтези или боевиков.

Напомним, что в прошлом году всего лишь две картины «перевалили» за рубеж в 1 миллиард рублей — «Движение вверх» и «Лед». В 2019 году к успеху «Полицейского с Рублевки» присоединился и отечественный военный фильм «Т-34» режиссера Алексея Сидорова — драма также собрала более 1 миллиарда рублей.