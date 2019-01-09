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На Бородинском поле открыт памятный знак в честь погибших в войне 1812 г

Культура

Новый постамент открыт на месте найденного в 2016 году захоронения

На Бородинском поле открыт памятный знак в честь погибших в войне 1812 г
Николай Самокиш. Атака Шевардинского редута. 1910

Можайск, Московская область, 9 января 2019, 10:26 — REGNUM  На знаменитом Бородинском поле в районе села Колоцкое Можайского района установлен Памятный знак погибшим и умершим от ран участникам Бородинской битвы. Монумент открыт 7 января на месте перезахоронения солдат русской и французской армий. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Захоронение времен Отечественной войны 1812 года было обнаружено в 2016 году во время хозяйственных работ на территории у Колоцкого монастыря. Исследования показали, что останки принадлежат русским, французским, испанским и итальянским солдатам, большинство которых скончалось в полевом госпитале Великой армии. В 2018 года останки были перезахоронены.

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Культурная хроника
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