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Стали известны исполнители главных ролей в приквеле «Игры Престолов»

Культура

Компания HBO пока не сообщает, каких персонажей им предстоит сыграть

Нью-Йорк, США, 9 января 2019, 10:32 — REGNUM  Представители телевизионной сети HBO опубликовали актёрский состав сериала-приквела «Игры Престолов». Одну из главных ролей в нём исполнит обладательница премии «Оскар» Наоми Уоттс, сообщается на сайте компании.

Остальные роли в будущем сериале исполнят: Наоми Аки («Леди Макбет»), Денис Гоф («Колетт»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»), Шейла Атим («Куртизанки»), Иванно Джеремайя («Люди»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»), Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках») и Тоби Регбо («Последнее Королевство»).

На сайте компании пока не указаны персонажи, которых предстоит сыграть актёрам. Также сообщается, что режиссёром первого эпизода станет С. Дж. Кларксон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в видеоанонсе основных проектов телесети HBO были представлены первые кадры из восьмого сезона «Игры Престолов». На них показаны Король Ночи верхом на драконе, встреча Сансы Старк и Джона Сноу и появление Дейенерис Таргариен в Винтерфелле, родовом замке семьи Старк. Премьера первого эпизода состоится в апреле 2019 года, точная дата пока на называется.

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