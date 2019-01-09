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Организаторы представили логотип «Евровидения-2019»

Культура

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве

Иерусалим, 9 января 2019, 10:04 — REGNUM  Европейский вещательный союз (EBU) и телерадиовещательная корпорация Израиля «Кан» представили логотип музыкального конкурса «Евровидение-2019», сообщается на сайте EBU.

https://twitter.com/EBU_HQ/status/1082577939957469184

Логотип представляет собой три двигающихся треугольника, которые образуют золотую звезду.

«Треугольник — одна из древнейших форм в мире — является краеугольным символом, повсеместно встречающимся в искусстве, музыке, космологии, представляя связь творчества и природы», — отметили организаторы значение логотипа.

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Ежегодное мероприятие проходит в государстве, ставшем победителем последнего шоу.

Ранее управляющий совет Болгарского национального телевидения принял решение отказаться от участия в музыкальном конкурсе из-за больших расходов.

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Конкурс «Евровидение»
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