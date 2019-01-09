На премию гильдии режиссеров США дважды номинирован Брэдли Купер

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM В ходе торжественной церемонии в Лос-Анджелесе были объявлены имена номинантов на премию гильдии режиссеров США в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма». Об этом сообщается на сайте гильдии.

Отмечается, что на главную номинацию претендуют пятеро режиссеров. Это получивший «Золотой глобус» за фильм «Рома» (Roma, 2018) Альфонсо Куарон, Питер Фаррелли («Зеленая книга», Green Book, 2018), Спайк Ли («Черный клановец», BlacKkKlansman, 2018), Адам Маккей («Власть», Vice, 2018), а также Брэдли Купер, снявший в 2018 году ленту «Звезда родилась» (A Star is Born). Кроме того, Куперу может достаться отдельная награда за лучший режиссерский дебют.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

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