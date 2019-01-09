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Warner Bros.и Mattel снимут фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли

Культура

Актриса также выступит в качестве продюсера картины

Лос-Анджелес, США, 9 января 2019, 07:58 — REGNUM  Кинокомпания Warner Bros. заключила сделку с компанией Mattel, в рамках которой она снимет фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли. Об этом 8 января сообщил портал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1082638184817807360

Глава Warner Bros. Тоби Эммерик заявил, что проект этого фильма станет «отличным началом партнерства» кинокомпании и производителя игрушек. Он добавил, что Робби является «идеальным продюсером и актрисой», которая сможет оживить на большом экране всемирно известную куклу.

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Напомним, проект фильма «Барби» существует с 2014 года. О том, что главную роль в нем может сыграть Марго Робби стало известно в октябре 2018 года. Первоначально она должна была достаться актрисе Эми Шумер.

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