В Болливуде снимают фильм о смерти премьер-министра Индии в СССР

Нью-Дели, , 13:26 — REGNUM Болливуд снимает фильм о смерти второго премьер-министра независимой Индии Лала Бахадура Шастри в СССР. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», картина будет выпущена под названием «Ташкентское досье».

Режиссёр фильма Вивек Агнихотри заявил, что указанная картина посвящена подписанию Ташкентской декларации, положившей конец второй индо-пакистанской войны 1965 года. Документ был подписан лидерами Пакистана и Индии 10 января 1966 года в Ташкенте, а на следующий день премьер-министр Лал Бахадур Шастри неожиданно скончался от сердечного приступа. Члены семьи бывшего главы правительства Индии неоднократно заявляли о том, что случившееся было преднамеренным убийством. На протяжении прошедших 50 лет члены парламента страны неоднократно требовали «пролить свет на таинственные обстоятельства» смерти Лала Бахадура Шастри.

Вивек Агнихотри подчеркнул, что «тайна смерти второго премьер-министра Индии остаётся неразгаданной до сих пор». Он также заявил, что «Ташкентское досье» изменит политический ландшафт Индии. Премьерные показы фильма пройдут накануне всеобщих парламентских выборов в феврале-марте 2019 года.