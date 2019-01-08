Кадры из финального сезона «Игры престолов» опубликованы НВО

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Несколько кадров из восьмого, заключительного сезона «Игры престолов» включены в видеоанонс основных проектов телесети HBO в 2019 году. Трейлер опубликован на официальном канале НВО в YouTube.

Так, в ролик попало изображение Короля Ночи верхом на драконе и встреча Сансы Старк с Джоном Сноу и Дейнерис Таргариен в замке Винтерфелл.

В анонсе также показаны кадры из проектов «Настоящий детектив», «Большая маленькая ложь», «Хранители».

Как сообщало ИА REGNUM, первая серия восьмого сезона телесаги «Игра престолов» ожидается в апреле 2019 года. Слоган сезона звучит как «Всё за трон». Официальный трейлер сезона был опубликован 6 декабря 2018 года.

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