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Под Вифлеемской звездой: в Петербурге бушует Фестиваль огня

Культура

Масштабное представление команд пиротехников, художников и дизайнеров виртуальной реальности вызвало огромный интерес зрителей

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Под Вифлеемской звездой: в Петербурге бушует Фестиваль огня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пиротехнический финал

Санкт-Петербург, 8 января 2019, 00:31 — REGNUM  На Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга в последние дни новогодних каникул разворачиваются красочные световые представления, собирающие тысячи зрителей.

У исторического здания Биржи проходит Фестиваль огня «Рождественская звезда». Седьмого января, на первом дне фестиваля, символом которого стала Вифлеемская звезда, побывал корреспондент ИА REGNUM.

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Световое шоу на здании Биржи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Световое шоу на здании Биржи
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Шоу на здании Биржи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шоу на здании Биржи

Дворцовый мост и прилегающая территория вокруг Биржи были перекрыты для транспорта еще за 2,5 часа до начала события. На фестиваль пришло очень много людей — на Стрелке вообще не было свободного места.

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Биржа с инсталляцией
Дарья Драй © ИА REGNUM
Биржа с инсталляцией
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Символ Фестиваля — Жар-Птица
Дарья Драй © ИА REGNUM
Символ Фестиваля — Жар-Птица

Как отмечают организаторы, «Рождественская звезда» возрождает традиции Петровской эпохи. Это подчеркивается и местом проведения фестиваля. Ведь именно у стрелки Васильевского острова, где в XVIII веке находился торговый порт Петербурга и было много заморских гостей, по указу императора Петра I впервые в России возвели большой пиротехнический «театрум», который обслуживали до 600 пиротехников.

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Жар-Птица на Фестивале огня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Жар-Птица на Фестивале огня
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Факелоносцы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Факелоносцы
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Факелоносцы Фестиваля огня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Факелоносцы Фестиваля огня

Теперь на этом месте, напротив Зимнего дворца, разворачиваются световые и огненные представления с использованием современной оптической и лазерной техники, 3D-графики, взлетают в небо фейерверки.

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Зрители фестиваля
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля
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Фестиваль огня «Рождественская звезда»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль огня «Рождественская звезда»

В этом году в Фестивале огня принимают участие команды пиротехников из Санкт-Петербурга, Москвы и Эстонии. Они показывают свои шоу-программы поочередно.

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Зрители фестиваля
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля
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Шоу огня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шоу огня
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Файер-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу

Ради удобства зрителей запуски пиротехнических снарядов происходят с разных точек, чтобы красочные узоры в небе видно было всем пришедшим на Стрелку. Хедлайнером Фестиваля света стал рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.

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Фейерверк с пляжа Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фейерверк с пляжа Петропавловской крепости
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Выступление пиротехников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление пиротехников

Добавим, что каждые полчаса мероприятие на Стрелке сопровождал салют с пляжа Петропавловской крепости.

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Выступление артистов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление артистов
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Фестиваль огня «Рождественская звезда»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Пиротехника — лишь часть праздничного действа. Полноправными участниками Фестиваля огня стали световые и лазерные художники, дизайнеры компьютерной графики и анимации, танцоры и артисты.

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Выступление пиротехников на фестивале
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление пиротехников на фестивале
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Пиротехнический эпизод фестиваля
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пиротехнический эпизод фестиваля

Темой 3D видеопроекций стали рождественские и сказочные истории: о храбром Щелкунчике, возрождающейся из пепла птице Феникс, тайнах затерянной Атлантиды и многие другие.

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Фейерверк над пляжем Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фейерверк над пляжем Петропавловской крепости
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Финальное пиротехническое шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Финальное пиротехническое шоу

Кроме того, на фасад Биржи была спроецирована инсталляция, созданная с помощью технологий виртуальной реальности. Ее автором стали петербургский художник-график Тимур Нургалиев и VR-дизайнеры. Основой для создания инсталляции была 3D-модель здания Биржи.

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Пиротехническое шоу в завершение фестиваля
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пиротехническое шоу в завершение фестиваля
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Пиротехнический финал
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пиротехнический финал

В ходе представления на реальном здании Биржи живые картины возникали и трансформировались на глазах у зрителей. Завершился первый день Фестиваля огня общим представлением команд пиротехников в зимнем петербургском небе.

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Небо Петербурга расцвечено
Дарья Драй © ИА REGNUM
Небо Петербурга расцвечено
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Фейерверк в небе Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фейерверк в небе Петербурга
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Финальное пиротехническое шоу Фестиваля огня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Финальное пиротехническое шоу Фестиваля огня

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в целом первый день фестиваля прошел интересно, однако свои коррективы внесла погода — снег с дождем затрудняли видимость.

Завтра «Рождественская звезда» вновь соберет зрителей на Стрелке Васильевского острова с 19:00 до 21.00 мск. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Его категория 6+, а вход для всех свободный.

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Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда»

regnum author Дарья Драй
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