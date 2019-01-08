Под Вифлеемской звездой: в Петербурге бушует Фестиваль огня

Санкт-Петербург, , 00:31 — REGNUM На Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга в последние дни новогодних каникул разворачиваются красочные световые представления, собирающие тысячи зрителей.

У исторического здания Биржи проходит Фестиваль огня «Рождественская звезда». Седьмого января, на первом дне фестиваля, символом которого стала Вифлеемская звезда, побывал корреспондент ИА REGNUM.

Дворцовый мост и прилегающая территория вокруг Биржи были перекрыты для транспорта еще за 2,5 часа до начала события. На фестиваль пришло очень много людей — на Стрелке вообще не было свободного места.

Как отмечают организаторы, «Рождественская звезда» возрождает традиции Петровской эпохи. Это подчеркивается и местом проведения фестиваля. Ведь именно у стрелки Васильевского острова, где в XVIII веке находился торговый порт Петербурга и было много заморских гостей, по указу императора Петра I впервые в России возвели большой пиротехнический «театрум», который обслуживали до 600 пиротехников.

Теперь на этом месте, напротив Зимнего дворца, разворачиваются световые и огненные представления с использованием современной оптической и лазерной техники, 3D-графики, взлетают в небо фейерверки.

В этом году в Фестивале огня принимают участие команды пиротехников из Санкт-Петербурга, Москвы и Эстонии. Они показывают свои шоу-программы поочередно.

Ради удобства зрителей запуски пиротехнических снарядов происходят с разных точек, чтобы красочные узоры в небе видно было всем пришедшим на Стрелку. Хедлайнером Фестиваля света стал рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.

Добавим, что каждые полчаса мероприятие на Стрелке сопровождал салют с пляжа Петропавловской крепости.

Пиротехника — лишь часть праздничного действа. Полноправными участниками Фестиваля огня стали световые и лазерные художники, дизайнеры компьютерной графики и анимации, танцоры и артисты.

Темой 3D видеопроекций стали рождественские и сказочные истории: о храбром Щелкунчике, возрождающейся из пепла птице Феникс, тайнах затерянной Атлантиды и многие другие.

Кроме того, на фасад Биржи была спроецирована инсталляция, созданная с помощью технологий виртуальной реальности. Ее автором стали петербургский художник-график Тимур Нургалиев и VR-дизайнеры. Основой для создания инсталляции была 3D-модель здания Биржи.

В ходе представления на реальном здании Биржи живые картины возникали и трансформировались на глазах у зрителей. Завершился первый день Фестиваля огня общим представлением команд пиротехников в зимнем петербургском небе.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в целом первый день фестиваля прошел интересно, однако свои коррективы внесла погода — снег с дождем затрудняли видимость.

Завтра «Рождественская звезда» вновь соберет зрителей на Стрелке Васильевского острова с 19:00 до 21.00 мск. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Его категория 6+, а вход для всех свободный.

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