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В Коломенском кремле проходит фестиваль народной музыки и театра «Вертеп»

Культура

Маленькие зрители увидят постановки классических сказок

Коломна, Московская область, 7 января 2019, 12:29 — REGNUM  7 и 8 января в культурном центре «Лига» в Коломенском кремле в городе Коломна Московской области будет проходить ХXI Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп». Традиционно праздник состоится в дни рождественских святок. Свои спектакли детям покажут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Жуковского, Коломны и города Кохтла-Ярве из Эстонии. Маленькие зрители увидят как полюбившиеся и знакомые сказки «Снегурочка», «Ловись, рыбка», так и редко показываемые «Смерть царя Ирода» и теневая постановка «Рождественская драма».

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Культурная хроника
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