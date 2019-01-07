В Коломенском кремле проходит фестиваль народной музыки и театра «Вертеп»

Коломна, Московская область, , 12:29 — REGNUM 7 и 8 января в культурном центре «Лига» в Коломенском кремле в городе Коломна Московской области будет проходить ХXI Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп». Традиционно праздник состоится в дни рождественских святок. Свои спектакли детям покажут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Жуковского, Коломны и города Кохтла-Ярве из Эстонии. Маленькие зрители увидят как полюбившиеся и знакомые сказки «Снегурочка», «Ловись, рыбка», так и редко показываемые «Смерть царя Ирода» и теневая постановка «Рождественская драма».