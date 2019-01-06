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Мариинский театр посвятит балет «Спящая красавица» юбилею Габриэлы Комлевой

Культура

Так труппа прославленного театра отмечает 80-летие блистательной балерины

Санкт-Петербург, 6 января 2019, 11:25 — REGNUM  6 января Мариинский театр в Санкт-Петербурге представит балет-посвящение «Спящая красавица». Спектакль специально приурочен к 80-летию народной артистки СССР Габриэлы Комлевой. Таков был выбор блестящий артистки, выдающегося педагога.

Габриэла Комлева выступал на сцене Кировского театра 32 года. Критики называли ее «наследницей Петипа» и «хранительницей канонов». Ее технику и ощущение стиля считали эталонным. До сегодняшнего дня Габриэла Трофимовна передает свой колоссальный опыт молодым артистам. Правда, в последние годы она стала наставником уже самих педагогов-репетиторов.

Главную партию в балете Чайковского «Спящая красавица» исполнит ученица Комлевой артистка Анастасия Лукина.

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Культурная хроника
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