Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM 6 января Мариинский театр в Санкт-Петербурге представит балет-посвящение «Спящая красавица». Спектакль специально приурочен к 80-летию народной артистки СССР Габриэлы Комлевой. Таков был выбор блестящий артистки, выдающегося педагога.

Габриэла Комлева выступал на сцене Кировского театра 32 года. Критики называли ее «наследницей Петипа» и «хранительницей канонов». Ее технику и ощущение стиля считали эталонным. До сегодняшнего дня Габриэла Трофимовна передает свой колоссальный опыт молодым артистам. Правда, в последние годы она стала наставником уже самих педагогов-репетиторов.

Главную партию в балете Чайковского «Спящая красавица» исполнит ученица Комлевой артистка Анастасия Лукина.