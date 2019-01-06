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Американские кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года

Культура

Актер Итан Хоук признан лучшим актером года, а Оливия Колман — лучшей актрисой

Вашингтон, 6 января 2019, 05:47 — REGNUM  Рейтинг лучших фильмов 2018 года представлен Национальным обществом кинокритиков США (NSFC). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лучшей кинокартиной критики сочли «Наездника» китайского режиссера Хлои Чжао. На главные роли в драме, рассказывающей о талантливом дрессировщике лошадей, она пригласила начинающих актеров.

Второе место отдано фильму «Рома» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Вместе с тем Куарон занял первую строчку рейтинга как режиссер. Третье место — у картины «Пылающий» южнокорейского режиссёра Ли Чхан-дона.

Актер Итан Хоук признан лучшим актером года за роль в «Дневнике пастыря» Пола Шредера, а Оливия Колман — лучшей актрисой за роль английской королевы Анны в картине Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».

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