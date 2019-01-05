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«Ушёл мой друг». Не стало народного артиста России Ивана Бортника

Культура

«Прощай, Ваня»

Москва, 5 января 2019, 05:59 — REGNUM  Народный артист России Иван Бортник скончался вечером 4 января на 80-м году жизни, сообщил его друг и коллега Владислав Маленко в Facebook.

«Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушёл», — говорится в сообщении.

«Прощай, Ваня», — написал в Instagram Станислав Садальский.

https://www.instagram.com/p/BsO_jE0D9ty/

Напомним, с 1967 году Бортник работал в Театре на Таганке, был очень дружен с Владимиром Высоцким. Всенародную известность принесла актеру роль бандита Промокашки из фильма «Место встречи изменить нельзя».

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