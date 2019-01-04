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В Улан-Удэ проходит X Байкальский Рождественский фестиваль

Культура

В рамках фестиваля состоится 10 концертов классической музыки

Улан-Удэ, 4 января 2019, 17:16 — REGNUM  В столице Бурятии городе Улан-Удэ начался X Байкальский Рождественский фестиваль. В десяти концертах примут участие более 50 музыкантов разных жанров — оперные певцы, пианисты, скрипачи, исполнители народной музыки из разных регионов России. Поклонники классической музыки уже познакомились с исполнительским мастерством органиста Михаила Дубова и пианиста Дмитрия Маслеева.

4 января на сцену Бурятской государственной филармонии выйдет солистка Большого театра Анна Аглатова, а 7 января дипломант Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» Михаил Пирогов.

Завершится фестиваль выступлением оперной дивы Ольги Жигмитовой и участника программы «Романтика романса» на телеканале «Россия К» Владислава Косарева.

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Культурная хроника
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