Скульптора Зураба Церетели поздравил с юбилеем президент России

Москва, , 13:57 — REGNUM Скульптора, художника-монументалиста, президента Российской академии художеств, Народного художника СССР поздравил с 85-летним юбилеем президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована 4 января на сайте президента РФ.

Владимир Путин заметил, что юбиляра знают и ценят как талантливого художника-монументалиста, скульптора и видного представителя отечественной культуры, чьи работы пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства.

Также президент России отметил важность той просветительской наставнической, общественной деятельности, которую ведёт знаменитый скульптор.

Владимир Путин пожелал Зурабу Церетели здоровья и неиссякаемого вдохновения, а также всего наилучшего.

Напомним, что Зураб Константинович Церетели — советский и российский художник-монументалист, автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Монументы его работы находятся во множестве городов мира. Среди самых известных работ скульптора — «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает Зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение Нового Человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, монумент «Слеза скорби» в Нью-Йорке, мемориальный комплекс «История Грузии» в Тбилиси.