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В Москве пройдет иммерсивный балет «Лебединое озеро. Мультивселенная»

Культура

Зритель окажется в центре происходящего

Москва, 3 января 2019, 18:52 — REGNUM  3 и 4 января 2019 года в Moscow Media Dome состоится уникальное шоу — иммерсивный балет «Лебединое озеро. Мультивселенная». По утверждению организаторов, этот проект объединил знаменитое произведение Петра Ильича Чайковского в классической постановке Мариуса Петипа и самые современные технологии. Зритель погружается в само действие — он находится в центре самого большого в мире проекционного кругового пространства в 6200 м2 и уникальной сцены площадью 3000 м2. Насколько будут востребованы его хореографические способности, в релизе не оговаривается.

10% от продажи билетов будут направлены организаторами в фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

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Культурная хроника
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