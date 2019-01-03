В Москве пройдет иммерсивный балет «Лебединое озеро. Мультивселенная»

Москва, , 18:52 — REGNUM 3 и 4 января 2019 года в Moscow Media Dome состоится уникальное шоу — иммерсивный балет «Лебединое озеро. Мультивселенная». По утверждению организаторов, этот проект объединил знаменитое произведение Петра Ильича Чайковского в классической постановке Мариуса Петипа и самые современные технологии. Зритель погружается в само действие — он находится в центре самого большого в мире проекционного кругового пространства в 6200 м2 и уникальной сцены площадью 3000 м2. Насколько будут востребованы его хореографические способности, в релизе не оговаривается.

10% от продажи билетов будут направлены организаторами в фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».