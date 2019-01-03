Четверг, 3 Января 2019 года
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В Музее истории ГУЛАГа в Москве проходит выставка «Антимассовый плакат»

Культура

Выставка открыта до 1 февраля 2019 года

Москва, 3 января 2019, 17:36 — REGNUM  В Музее истории ГУЛАГа проходит выставка «Антимассовый плакат». Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына и 50-летию публикации книги «Архипелаг ГУЛАГ».

Экспозиция состоит из графических листов художников России, Белоруссии, Украины, Польши, Венгрии, Китая, Финляндии, Чехии, США, Японии, присланных на конкурс Московского международного биеннале графического дизайна «Золотая пчела 13» в номинации «Архипелаг ГУЛАГ». В релизе отмечается, что каждая работа — это художественное осмысление правды о ГУЛАГе и творчества самого писателя.

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Культурная хроника
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