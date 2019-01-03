Четверг, 3 Января 2019 года
17:15:05 МСК

В Санкт-Петербурге открылась выставка уникальных произведений из янтаря

Культура

3 и 13 января можно будет услышать звучание скрипки, сделанной из янтаря

Санкт-Петербург, 3 января 2019, 17:14 — REGNUM  В Большом Гостином дворе в Петербурге открылась выставка уникальных произведений из янтаря. Среди них иконы, выполненные из окаменевшей смолы, а также пасхальные яйца, православная атрибутика, макет знаменитой Янтарной комнаты Екатерининского дворца в Пушкине. Об этом сообщает портал «Петербургский дневник». Особого внимания, по мнению искусствоведов, заслуживают скульптуры Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали, Винсента Ван Гога, Петра I, Александра Невского, Льва Толстого, Александра Пушкина и многих других выдающих деятелей мировой культуры.

Любители музыки 3 и 13 января смогут услышать исполнение сочинений Генделя, Баха, Крейслера, Дебюсси на единственной в мире скрипке, сделанной из янтаря.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить