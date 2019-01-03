Юрий Лоза объяснил, почему новогодние шоу на телевидении никому не нравятся

Москва, , 07:37 — REGNUM Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза, чья музыкальная слава осталась давно в прошлом, раскритиковал новогодние развлекательные программы на российском телевидении, которые, как он считает, зрителю совершенно не нравятся. Об этом он заявил в интервью News.ru.

По мнению Лозы, который старается делать как можно более резкие заявления на ту или иную тему, чтобы о нем писали СМИ, на российском телевидении не осталось настоящих профессионалов. Никто не может придумать хороший сценарий для шоу, а даже если некоторые профессионалы и остались, то их пытаются «искоренить».

"Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе», — посетовал Лоза.

Такая негативная тенденция связана прежде всего с тем, что российские телевидение все больше занимается закупкой контента за рубежом, нежели созданием собственного, а также коррупцией.

Так, если нужна песня для Евровидения, то никто не пытается создать её в России, а покупают где-нибудь в США или Израиле. Какой-нибудь красивый артистический номер покупают во Франции или Швеции. Сами при этом ничего не делают.

Именно с этим, по мнению Лозы, и связан провал новогодних развлекательных программ на российском телевидении. Оказалось, что купить номера для всех новогодних программ просто не хватит никаких денег, а эксплуатировать старые советские форматы — «Голубой огонек», КВН, или какие-нибудь «Знактоки» — уже бессмысленно, так как они всем надоели.

«Это всё давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, — нечего смотреть в новогоднюю ночь», — сказал Лоза.