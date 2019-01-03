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Александр Серов расстроен смертью Криса Кельми

Культура

«Я очень огорчен»

Москва, 3 января 2019, 01:47 — REGNUM  Кончина советского и российского певца Криса Кельми очень огорчила его друга — певца Александра Серова, передает телеканал «Звезда».

Комментируя известие о смерти Кельми, Серов сказал, что «Крис был личностью» и что его уход — большое огорчение.

«В нашей жизни и так хватает болезней и негатива, но зачем еще ударяться в спиртное?» — отметил Серов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Смерть наступила в результате остановки сердца. Кельми было 63 года.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ назвали предварительную причину смерти Криса Кельми

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