Александр Серов расстроен смертью Криса Кельми

Москва, , 01:47 — REGNUM Кончина советского и российского певца Криса Кельми очень огорчила его друга — певца Александра Серова, передает телеканал «Звезда».

Комментируя известие о смерти Кельми, Серов сказал, что «Крис был личностью» и что его уход — большое огорчение.

«В нашей жизни и так хватает болезней и негатива, но зачем еще ударяться в спиртное?» — отметил Серов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Смерть наступила в результате остановки сердца. Кельми было 63 года.

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