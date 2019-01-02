В Москве проходит выставка знаменитых фотографов мира «Коллекция Still Art»

Москва, , 16:46 — REGNUM В московском Мульти Арт музее проходит выставка работ лучших фотографов мира XX—XXI века «Коллекция Still Art. Избранное». Эта экспозиция входит в программу «Частные коллекции в МАММ». Особенность этого проекта — четкая выстроенность собрания, смысловые и временные контексты, личностное восприятие. Многие работы выдающихся мастеров, представленных на выставке, уже выставлялись в залах центра — это и Ричард Аведон, Эрвин Блюменфельд, Патрика Демаршелье, Анни Лейбовиц, Стива Маккари, Жан-Мари Перье, Херб Ритц, Хорст П. Хорст и другие. Любители фотографии также смогут увидеть произведения и незнакомых широкой публике Джованни Гастела, Дугласа Киркланда, Мишеля Комте, Майлза Олдриджа, Дениса Пила, Ноэ Сендаса, Стива Шапиро и других звезд.

Релиз музея утверждает, что девиз Still Art Foundation — «Коллекционирование — это искусство». Убедится в том, насколько это выражение верно по отношению к эксклюзивному собранию основателей фонда семьи Карисаловых, и прежде всего Елены Карисаловой, поклонники фотографии могут до 27 января.