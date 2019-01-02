Президент РФ поздравил хореографа Юрия Григоровича с Днём рождения

Москва, , 14:49 — REGNUM С 92-летием поздравил президент России Владимир Путин хореографа, Народного артиста СССР Юрия Григоровича. Поздравительная телеграмма опубликована 2 января на сайте президента России.

Владимир Путин направил в адрес Григоровича самые тёплые поздравления с Днём рождения.

Президент РФ отметил, что Григорович обогатил великие традиции русской балетной школы своим многогранным творчеством и снискал славу одного из выдающихся хореографов современности.

Владимир Путин пожелал Народному артисту СССР успехов в труде, здоровья и долголетия, а также всего наилучшего.

Напомним, что Юрий Николаевич Григорович — хореограф, балетмейстер, артист балета и педагог. Он родился в 1927 году в Ленинграде. Окончил в 1946 году Ленинградское хореографическое училище. С 1947 по1957 годы являлся солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, а с 1961 по 1964 был балетмейстером театра.

С 1964 по 1995 являлся лавным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года стал его штатным хореографом.

Григорович обладатель множества наград и премий, с 2017 года является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. автор восьми оригинальных балетов и редакций практически всех балетов, составляющих репертуар Большого театра.