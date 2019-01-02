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В Петербурге проходит выставка «Николай Цискаридзе. Избранное»

Культура

Она приурочена к 45-летия артиста

В Петербурге проходит выставка «Николай Цискаридзе. Избранное»
Иллюстрация: (cс) Кирилл Венедиктов
Николай Цискаридзе. Избранное

Санкт-Петербург, 2 января 2019, 12:01 — REGNUM  В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке открылась выставка «Николай Цискаридзе. Избранное». В экспозиции, приуроченной к 45-летию выдающегося российского артиста, ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, многочисленные видео с отрывками из выступлений, фотографии со спектаклей, с учителями и коллегами и из частной жизни, сценический костюм из «Жизели». Также представлены издания, посвященные творчеству блестящего танцовщика и педагога. В особый раздел выделены книги, изданные Академией танца за последние пять лет.

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Культурная хроника
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