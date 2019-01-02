Музеи Москвы приготовили к новогодним каникулам праздничные программы

Москва, , 11:42 — REGNUM Около 70 музеев, выставочных залов и галерей Москвы подготовили праздничные программу в дни новогодних каникул, сообщает портал мэра и правительства столицы. Это будут спектакли, представления, необычные экскурсии, научные шоу, квесты, мастер-классы и многое другое. По уверениям заместителя мэра Натальи Сергуниной, в прошлом году учреждения культуры посетило более 1 млн человек. В 2019 году ожидается превышение рекорда.