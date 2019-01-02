Среда, 2 Января 2019 года
11:42:55 МСК

Музеи Москвы приготовили к новогодним каникулам праздничные программы

Культура

Посетителей ждут квесты, шоу, представления, мастер-классы

Москва, 2 января 2019, 11:42 — REGNUM  Около 70 музеев, выставочных залов и галерей Москвы подготовили праздничные программу в дни новогодних каникул, сообщает портал мэра и правительства столицы. Это будут спектакли, представления, необычные экскурсии, научные шоу, квесты, мастер-классы и многое другое. По уверениям заместителя мэра Натальи Сергуниной, в прошлом году учреждения культуры посетило более 1 млн человек. В 2019 году ожидается превышение рекорда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить