В Новосибирске проходит выставка европейских мастеров XVII – XIX веков

Москва, , 11:32 — REGNUM В Новосибирском государственном художественном музее проходит выставка «Шедевры европейских мастеров XVII — XIX веков. От Говерта Флинка до Клода Моне» из собрания Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва.

В экспозиции представлено 44 произведений живописи и графики разных школ и стилей мастеров из Голландии, Италии, Франции, Германии. Среди них работы таких знаменитых художников как Говерт Флинк, Нарциссо Диаса де ла Пенья, Клода Моне, Камиля Писсарро и многих других. Искусствоведы обращают внимание и на работы менее известных живописцев или даже неизвестных мастеров, но отличающиеся мастерством и оригинальностью сюжета или трактовки. Это евангельский сюжет «Благовещение» неизвестного немецкого художника XVII века, картина «Рождество» неизвестного итальянского мастера, камерный «Портрет старика» немецкого художника Георга Вайсмана, «Женщина с письмом» придворного живописца короля Пруссии Фридриха II Антуана Пэна.