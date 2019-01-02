В новогодние каникулы музеи Москвы можно посетить бесплатно

Москва, , 10:54 — REGNUM Со 2 по 8 января 82 музея, галереи, выставочных зала Москвы будут работать бесплатно. Причем, как уточняет официальный сайт мэра столицы, это правило распространяется не только на постоянные экспозиции, но и на временные выставки. Департаменту культуры Москвы проводит эту акцию уже несколько лет. Традиционно в ней принимают участие музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» , картинные галереи Ильи Глазунова и Александра Шилова, Музеи Михаила Булгакова и Владимира Маяковского, Старый Английский двор и многие другие. Один из самых посещаемых станет, по мнению специалистов, Московский музей современного искусства: на многочисленных площадках можно будет познакомиться с творчеством живописца Михаила Шемякина, скульптора Жака Липшица, уличного художника Славы Птрк, экспериментальными работами молодых авторов.

Гостей также ждут в музеях-мастерских Дмитрия Налбандяна и Зураба Церетели, в Музее Москвы, в новом музее-квартире Александра Солженицына на Тверской улице.